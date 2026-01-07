Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями

Президент России Владимир Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — сказал Песков.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале кадры, на которых запечатлен российский президент, стоящий в храме. Путина окружают мужчины, женщины и дети, на некоторых людях надета военная форма.

Кремль опубликовал телеграмму Путина, в которой президент поздравил с праздником всех отмечающих Рождество. Путин пожелал «здоровья, успехов и всего наилучшего».

Рождество, согласно христианской традиции, означает рождение Иисуса Христа. Православные отмечают праздник в ночь на 7 января.