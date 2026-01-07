 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями

Президент России Владимир Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — сказал Песков.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале кадры, на которых запечатлен российский президент, стоящий в храме. Путина окружают мужчины, женщины и дети, на некоторых людях надета военная форма.

Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан
Политика

Кремль опубликовал телеграмму Путина, в которой президент поздравил с праздником всех отмечающих Рождество. Путин пожелал «здоровья, успехов и всего наилучшего».

Рождество, согласно христианской традиции, означает рождение Иисуса Христа. Православные отмечают праздник в ночь на 7 января.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Дмитрий Песков Рождество
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан
Политика
Синоптики пообещали москвичам снежное Рождество
Общество
Трамп пригрозил противникам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии Политика, 01:19
Уиткофф заявил о разговоре с BlackRock об инвестициях в развитие Украины Политика, 00:44
Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее Политика, 00:17
Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями Политика, 00:13
Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан Политика, 00:07
Российский хоккеист сменил клуб НХЛ после демарша Спорт, 00:03
Военные сбили 23 БПЛА над Россией и Черным морем за три часа Политика, 06 янв, 23:47
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Мерц заявил о планах ФРГ разместить силы около Украины на территории НАТО Политика, 06 янв, 23:14
В Белгородской области из-за удара дрона загорелась нефтебаза Политика, 06 янв, 22:53
Аэропорт Геленджика ввел ограничения на полеты Политика, 06 янв, 22:32
Макрон назвал численность ВСУ после прекращения конфликта Политика, 06 янв, 22:16
МЧС сообщило о «вспышке» в ТЦ на юге Москвы Общество, 06 янв, 22:12
Уиткофф анонсировал продолжение переговоров США с Украиной Политика, 06 янв, 22:09
Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине Политика, 06 янв, 22:06