0

Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан и граждан России, отмечающих праздник. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравлении.

Путин назвал «поистине уникальным» вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранение исторического, культурного наследия страны. Президент также отметил, что религиозные организации занимаются благотворительностью и поддерживают участников военной операции.

Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями
Политика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из подмосковных храмов.

Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Рубио заявил Конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии Политика, 01:19
Уиткофф заявил о разговоре с BlackRock об инвестициях в развитие Украины Политика, 00:44
Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее Политика, 00:17
Путин начал встречать Рождество вместе с военными и их семьями Политика, 00:13
Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан Политика, 00:07
Российский хоккеист сменил клуб НХЛ после демарша Спорт, 00:03
Военные сбили 23 БПЛА над Россией и Черным морем за три часа Политика, 06 янв, 23:47
Мерц заявил о планах ФРГ разместить силы около Украины на территории НАТО Политика, 06 янв, 23:14
В Белгородской области из-за удара дрона загорелась нефтебаза Политика, 06 янв, 22:53
Аэропорт Геленджика ввел ограничения на полеты Политика, 06 янв, 22:32
Макрон назвал численность ВСУ после прекращения конфликта Политика, 06 янв, 22:16
МЧС сообщило о «вспышке» в ТЦ на юге Москвы Общество, 06 янв, 22:12
Уиткофф анонсировал продолжение переговоров США с Украиной Политика, 06 янв, 22:09
Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине Политика, 06 янв, 22:06