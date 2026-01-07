Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством всех православных христиан и граждан России, отмечающих праздник. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравлении.

Путин назвал «поистине уникальным» вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранение исторического, культурного наследия страны. Президент также отметил, что религиозные организации занимаются благотворительностью и поддерживают участников военной операции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из подмосковных храмов.