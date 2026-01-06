Медведев в рождественском поздравлении призвал «не играть с Россией»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «русский мир» с Рождеством.
«С Рождеством Христовым», — написал он в Х.
Медведев также прикрепил к публикации фотографию, на которой изображены храм Христа Спасителя и подпись на английском языке, в переводе: «не играйте в игры с Россией».
Рождество — один из самых важных христианских праздников, отмечающих рождение Иисуса Христа. Его справляют в ночь на 7 января (по григорианскому календарю).
