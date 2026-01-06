 Перейти к основному контенту
Политика
0

Медведев в рождественском поздравлении призвал «не играть с Россией»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «русский мир» с Рождеством.

«С Рождеством Христовым», — написал он в Х.

Медведев также прикрепил к публикации фотографию, на которой изображены храм Христа Спасителя и подпись на английском языке, в переводе: «не играйте в игры с Россией».

Медведев допустил повторение венесуэльской операции США на Украине
Политика
Дмитрий Медведев

Рождество — один из самых важных христианских праздников, отмечающих рождение Иисуса Христа. Его справляют в ночь на 7 января (по григорианскому календарю).

Софья Полковникова
Дмитрий Медведев Рождество поздравления
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
