Медведев в рождественском поздравлении призвал «не играть с Россией»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «русский мир» с Рождеством.

«С Рождеством Христовым», — написал он в Х.

Медведев также прикрепил к публикации фотографию, на которой изображены храм Христа Спасителя и подпись на английском языке, в переводе: «не играйте в игры с Россией».

Рождество — один из самых важных христианских праздников, отмечающих рождение Иисуса Христа. Его справляют в ночь на 7 января (по григорианскому календарю).