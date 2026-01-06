В Ингушетии при взрыве в частном доме пострадали семь человек

Video

Следственный комитет Ингушетии расследует обстоятельства взрыва в частном доме в селе Сагопши, в результате которого пострадали семь человек, включая ребенка, сообщили в ведомстве. Пострадавших доставили в больницу города Малгобека, где им оказывают медицинскую помощь.

«Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в частном домовладении по п. «в» части 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.

На кадрах, распространенных СК, видно, как следователь заходит в дом, где произошел взрыв, и осматривает помещение.

В региональном МЧС уточнили, что инцидент произошел по адресу ул. Орджоникидзе, 33.