В Ингушетии при взрыве в частном доме пострадали семь человек
Следственный комитет Ингушетии расследует обстоятельства взрыва в частном доме в селе Сагопши, в результате которого пострадали семь человек, включая ребенка, сообщили в ведомстве. Пострадавших доставили в больницу города Малгобека, где им оказывают медицинскую помощь.
«Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в частном домовладении по п. «в» части 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.
На кадрах, распространенных СК, видно, как следователь заходит в дом, где произошел взрыв, и осматривает помещение.
В региональном МЧС уточнили, что инцидент произошел по адресу ул. Орджоникидзе, 33.
