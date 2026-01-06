 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ингушетии при взрыве в частном доме пострадали семь человек

В Ингушетии при взрыве в частном доме пострадали семь человек
Video

Следственный комитет Ингушетии расследует обстоятельства взрыва в частном доме в селе Сагопши, в результате которого пострадали семь человек, включая ребенка, сообщили в ведомстве. Пострадавших доставили в больницу города Малгобека, где им оказывают медицинскую помощь.

«Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в частном домовладении по п. «в» части 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.

Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери
Общество
Фото:СУ СК РФ по Тверской области

На кадрах, распространенных СК, видно, как следователь заходит в дом, где произошел взрыв, и осматривает помещение.

В региональном МЧС уточнили, что инцидент произошел по адресу ул. Орджоникидзе, 33.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Денис Малышев
Ингушетия взрыв Следственный комитет МЧС пострадавшие
Материалы по теме
Три квартиры загорелись после взрыва газа в Свердловской области
Общество
Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери
Общество
МЧС показало последствия обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом» после травмы Спорт, 20:50
В Ингушетии при взрыве в частном доме пострадали семь человек Общество, 20:34
Трамп заявил, что Индия сократила закупки российской нефти Политика, 20:33
«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное Политика, 20:30
Генпрокурор Венесуэлы напомнил США о президентском иммунитете Мадуро Политика, 20:17
Часть смесей Nestle запретили ввозить в Россию Общество, 19:47
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ, Шипачев набрал 999-е очко Спорт, 19:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
США обсудят с партнерами Украины «поддержку в случае нападения» Политика, 19:36
Трамп рассказал о ненависти жены к его танцам Политика, 19:19
Bloomberg узнал, почему Трамп одобрил «тигрицу и царицу» на смену Мадуро Политика, 19:07
Один игрок из КХЛ вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду-2026 Спорт, 18:59
Венесуэла уступила Мексике лидерство в поставках нефти на Кубу Политика, 18:58
The Telegraph узнала об отсутствии у Трампа плана по Венесуэле Политика, 18:44
В Костромской области после атаки дронов произошел пожар в воинской части Политика, 18:29