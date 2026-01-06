 Перейти к основному контенту
В Липецкой области после атаки БПЛА на промышленном объекте возник пожар

Военная операция на Украине

В результате падения беспилотника на территории промышленного объекта в Усманском округе Липецкой области начался пожар, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Часом ранее губернатор объявил в регионе красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА».

В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика

Липецкая область неоднократно подвергалась атакам дронов. Накануне, в ночь на 5 января, в промышленной зоне города Елец после падения беспилотника возник пожар.

Позднее Минобороны отчиталось, что в период с 11:00 до 16:00 мск того же дня средства ПВО сбили над территорией Липецкой области два БПЛА самолетного типа.

