В Липецкой области после атаки БПЛА на промышленном объекте возник пожар

В результате падения беспилотника на территории промышленного объекта в Усманском округе Липецкой области начался пожар, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Часом ранее губернатор объявил в регионе красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА».

Липецкая область неоднократно подвергалась атакам дронов. Накануне, в ночь на 5 января, в промышленной зоне города Елец после падения беспилотника возник пожар

Позднее Минобороны отчиталось, что в период с 11:00 до 16:00 мск того же дня средства ПВО сбили над территорией Липецкой области два БПЛА самолетного типа.