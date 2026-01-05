 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Блогер умерла после визита в одну из частных клиник Москвы

После процедур в одной из частных клиник Москвы умерла пациентка, сообщает столичный главк СК в телеграм-канале.

По версии следствия, 4 января в клинике, расположенной в Токмаковом переулке в центре столицы, после проведения медицинских и косметологических процедур самочувствие девушки резко ухудшилось. Ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Фото:Прокуратура города Москвы

По данным прокуратуры, речь идет о 38-летней пациентке. Телеграм-канал Shot и РЕН ТВ уточняют, что ей оказалась блогер Юлия Бурцева. Девушке стало плохо во время процедуры по увеличению ягодиц. По данным Shot и «112», Бурцева постоянно проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Елена Чернышова
Москва частная клиника пациент Следственный комитет
