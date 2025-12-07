 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве в частной клинике после операции умерла женщина

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

В частной медицинской клинике в центре Москвы умерла женщина после операции. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств смерти пациентки. Инцидент произошел утром 7 декабря в клинике, расположенной в Скатертном переулке. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По предварительным данным, скончалась женщина 1982 года рождения. Ей накануне, 6 декабря, была проведена операция. Причина смерти пока не установлена. Для ее определения будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств случившегося, включая ход медицинского вмешательства и оказания помощи. Работа правоохранительных органов находится под личным контролем надзорного ведомства.

Ранее пациентка одной из частных городских клиник в подмосковном Подольске умерла во время пластической операции. Она не вышла из состояния наркоза. Происшествие случилось 3 июля. В подмосковной прокуратуре уточнили, что врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно.

