В Москве в частной клинике после операции умерла женщина
В частной медицинской клинике в центре Москвы умерла женщина после операции. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств смерти пациентки. Инцидент произошел утром 7 декабря в клинике, расположенной в Скатертном переулке. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
По предварительным данным, скончалась женщина 1982 года рождения. Ей накануне, 6 декабря, была проведена операция. Причина смерти пока не установлена. Для ее определения будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств случившегося, включая ход медицинского вмешательства и оказания помощи. Работа правоохранительных органов находится под личным контролем надзорного ведомства.
Ранее пациентка одной из частных городских клиник в подмосковном Подольске умерла во время пластической операции. Она не вышла из состояния наркоза. Происшествие случилось 3 июля. В подмосковной прокуратуре уточнили, что врачи пытались реанимировать женщину, но безуспешно.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили