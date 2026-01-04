Автомобиль загорелся в центре Москвы
На Тверской улице в Москве загорелся автомобиль, передает корреспондент РБК.
Машина загорелась возле дома № 19 по Тверской улице. На место происшествия выехали оперативные службы.
«Приехали пожарные, залили все пеной, всю машину. По-моему, возгорание началось с капота, взрыва не было», — рассказал РБК очевидец.
Как сообщили в московском департаменте транспорта, обстоятельства произошедшего и данные и пострадавших уточняются. Из-за инцидента движение по Тверской улице затруднено на 1,8 км.
РБК обратился за комментарием в МЧС Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах