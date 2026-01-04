Автомобиль загорелся в центре Москвы

Автомобиль загорелся на Тверской улице в Москве

Video

На Тверской улице в Москве загорелся автомобиль, передает корреспондент РБК.

Машина загорелась возле дома № 19 по Тверской улице. На место происшествия выехали оперативные службы.

«Приехали пожарные, залили все пеной, всю машину. По-моему, возгорание началось с капота, взрыва не было», — рассказал РБК очевидец.

Как сообщили в московском департаменте транспорта, обстоятельства произошедшего и данные и пострадавших уточняются. Из-за инцидента движение по Тверской улице затруднено на 1,8 км.

РБК обратился за комментарием в МЧС Москвы.