Автомобиль загорелся в центре Москвы
Video

На Тверской улице в Москве загорелся автомобиль, передает корреспондент РБК.

Машина загорелась возле дома № 19 по Тверской улице. На место происшествия выехали оперативные службы.

«Приехали пожарные, залили все пеной, всю машину. По-моему, возгорание началось с капота, взрыва не было», — рассказал РБК очевидец.

Четыре человека погибли в аварии с 10 автомобилями в Татарстане
Общество

Как сообщили в московском департаменте транспорта, обстоятельства произошедшего и данные и пострадавших уточняются. Из-за инцидента движение по Тверской улице затруднено на 1,8 км. 

РБК обратился за комментарием в МЧС Москвы.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Маргарита Ларичева
пожар Москва машина
