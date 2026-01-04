 Перейти к основному контенту
Общество
0

Стала известна причина смерти главы «Русского клуба» в Грузии Свентицкого

Глава «Русского клуба» в Грузии Свентицкий умер от сердечного приступа

Заслуженный артист России, президент «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий скончался на 70-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«3 января на 70-м году жизни скончался Николай Свентицкий. Причиной смерти стал сердечный приступ», — сказано в сообщении.

Панихида по Свентицкому пройдет 4 и 5 января в Храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Тбилиси. Его похоронят 6 января в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на горе Махата.

Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий
Общество
Николай Свентицкий

Свентицкий родился в Тбилиси в 1956 году. Он окончил Куйбышевский институт культуры. С 1986 года работал в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А.С. Грибоедова, был его директором.

В 2003 году Свентицкий в Грузии основал и возглавил Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб». До этого с 1992 года руководил основанным им Центром российской культуры в Грузии.

В 2009 году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». В 2016 году указом президента России Владимира Путина Свентицкому присвоили звание заслуженного артиста России.

Анастасия Луценко
смерть Грузия сердечный приступ Николай Свентицкий
