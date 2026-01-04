Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий
На 70-м году жизни умер заслуженный артист России Николай Свентицкий, основатель и президент созданной в 2003 году в Грузии общественной организации Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб».
«Сегодня не стало Николая Свентицкого», — говорится в сообщении «Русского клуба», опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Свентицкий родился в Тбилиси в 1956 году, окончил Куйбышевский институт культуры, на протяжении многих лет работал в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А.С. Грибоедова, был его директором.
В 2009 году указом бывшего тогда президентом России Дмитрия Медведева был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» «за большой вклад в развитие русской культуры и искусства, укрепление российско-грузинских культурных связей». В 2016 году указом президента России Владимира Путина Свентицкому было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Свентицкий был председателем Координационного совета организаций российских соотечественников в Грузии. За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, углубление двухсторонних культурных связей между Грузией и Россией, организацию и проведение ежегодного русско-грузинского поэтического фестиваля он был удостоен литературной «Русской премии», присуждаемой авторам литературных произведений, проживающим за пределами России и пишущим по-русски.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах