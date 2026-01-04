 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий

Умер Николай Свентицкий — заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России
Николай Свентицкий
Николай Свентицкий (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

На 70-м году жизни умер заслуженный артист России Николай Свентицкий, основатель и президент созданной в 2003 году в Грузии общественной организации Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб».

«Сегодня не стало Николая Свентицкого», — говорится в сообщении «Русского клуба», опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Свентицкий родился в Тбилиси в 1956 году, окончил Куйбышевский институт культуры, на протяжении многих лет работал в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А.С. Грибоедова, был его директором.

В 2009 году указом бывшего тогда президентом России Дмитрия Медведева был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» «за большой вклад в развитие русской культуры и искусства, укрепление российско-грузинских культурных связей». В 2016 году указом президента России Владимира Путина Свентицкому было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Свентицкий был председателем Координационного совета организаций российских соотечественников в Грузии. За многолетнюю культурно-просветительскую деятельность, углубление двухсторонних культурных связей между Грузией и Россией, организацию и проведение ежегодного русско-грузинского поэтического фестиваля он был удостоен литературной «Русской премии», присуждаемой авторам литературных произведений, проживающим за пределами России и пишущим по-русски.

Теги
Грузия Николай Свентицкий
