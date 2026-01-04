Несколько человек пострадали при взрыве внедорожника в Киеве
На севере Киева взорвался внедорожник, несколько человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.
«Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные», — написали в публикации.
На место выехали сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Причина взрыва не уточняется.
В конце декабря в Подольском районе на северо-западе Киева взорвался пассажирский автобус. Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке, взрыв произошел вскоре после начала движения. Никто не пострадал.
