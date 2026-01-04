 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

СNN: Мадуро сошел в наручниках с самолета в Нью-Йорке
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Самолет, на борту которого находится президент Венесуэлы Мадуро и его жена Силия Флорес, прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, пишет CNN.

Ожидается, что венесуэльский лидер предстанет перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе.

Позднее Sky News сообщил, что Мадуро сошел с самолета — венесуэльский лидер появился в окружении большого числа сотрудников сил безопасности, он был «по-видимому, босиком... его голова была покрыта». Также на Мадуро заметили наручники и цепи на ногах.

После этого федеральные агенты доставили президента Венесуэлы и его жену с на вертолетную площадку в Манхэттене, откуда их повезут в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками на 10-й авеню, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Мадуро будут содержать в Метрополитенском центре задержания в Бруклине — до судебного заседания. Оно, скорее всего, пройдет в понедельник, 5 января, уточняет издание.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

О том, что у базы Стюарт собрались протестующие против военных действий США в Венесуэле, пишет NBC News.

Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Материал дополняется

