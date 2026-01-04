 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Утром 4 января Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, пишет NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

О первом запуске стало известно в 7:56 по местному времени (1:56 мск), о втором — в 8:08 (2:08 мск). Военные предполагают, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По данным Береговой охраны Японии, повреждения пока не зафиксированы. Тем не менее премьер Санаэ Такаити поручила правительству проанализировать информацию и провести тщательную проверку безопасности самолетов и судов, а также «принять все возможные меры в подготовке к непредвиденным ситуациям».

Россия и КНДР разработают новые программы для туристов
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С Японией и США тесно обмениваются информацией о баллистических ракетах КНДР южнокорейские военные, пишет агентство Рёнхап со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

В последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря 7 ноября, что стало шестым запуском в прошлом году. В этом году запуск стал первым.

Рёнхап пишет, что военная операция США могла подтолкнуть Север к запуску ракет. «Удар США по Венесуэле и захват президента Мадуро могут послать Ким Чен Ыну мощный сигнал — экзистенциальную угрозу и оправдание приверженности ядерному оружию», — сказал профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам Лим Ыль-чхоль.

США ночью 3 января провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Северная Корея баллистические ракеты Японское море Япония
