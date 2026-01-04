 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Белый дом показал кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters
Фото: realDonaldTrump / Reuters

Белый дом опубликовал в соцсети Х фотографии, как президент США Дональд Трамп и члены администрации наблюдают за операцией в Венесуэле.

«Операция «Абсолютная решимость», — говорится в посте.

На фотографиях — Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Кроме того, Белый дом сделал репост публикации Рубио, который написал в Х, что американский президент — «не игрок в игры». «Когда он говорит, что собирается что-то сделать и решить проблему, он действительно это имеет в виду», — заявил Рубио.

NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле
Политика

США ночью 3 января провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны.

Операция «Абсолютная решимость» длилась 2 часа и 20 минут. По словам Трампа, Мадуро больше не президент и США возьмут на себя управление республикой, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, добавил республиканец.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белый дом Дональд Трамп США Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле
Политика
Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле
Политика
Макрон предложил поставить во главе Венесуэлы Уррутию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики Общество, 03:36
Белый дом показал кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом Политика, 03:00
NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле Политика, 02:44
Зеленский заявил о новом шансе на завершение украинского конфликта Политика, 02:21
Франция и Британия атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии Политика, 01:56
Умер заслуженный артист России Роман Улыбин Общество, 01:13
Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке Политика, 00:49
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле Политика, 00:37
Второй столичный аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 03 янв, 23:57
Над российскими регионами за вечер сбили более сотни дронов Политика, 03 янв, 23:51
Макрон предложил поставить во главе Венесуэлы Уррутию Политика, 03 янв, 23:35
Полное заявление Трампа о ситуации в Венесуэле. Видео Политика, 03 янв, 23:03
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 03 янв, 22:54
Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа Политика, 03 янв, 22:49