Белый дом показал кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом

Белый дом опубликовал в соцсети Х фотографии, как президент США Дональд Трамп и члены администрации наблюдают за операцией в Венесуэле.

«Операция «Абсолютная решимость», — говорится в посте.

На фотографиях — Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Кроме того, Белый дом сделал репост публикации Рубио, который написал в Х, что американский президент — «не игрок в игры». «Когда он говорит, что собирается что-то сделать и решить проблему, он действительно это имеет в виду», — заявил Рубио.

США ночью 3 января провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны.

Операция «Абсолютная решимость» длилась 2 часа и 20 минут. По словам Трампа, Мадуро больше не президент и США возьмут на себя управление республикой, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, добавил республиканец.