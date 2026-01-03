 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Мексике зарегистрировали 936 афтершоков после мощного землетрясения

В Мексике недалеко от Акапулько произошло землетрясение магнитудой 6,5, после этого в стране зафиксировали больше 900 афтершоков, сообщила Национальная сейсмологическая служба Мексики в соцсети X.

«Было зарегистрировано 936 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в Сан-Маркосе, штат Герреро, <...> крупнейший по магнитуде — 4,7», — говорится в публикации.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека, сообщает портал News9live. Бедствие случилось непадалеку от тихоокеанского побережья, рядом с популярным курортным городом Акапулько в штате Герреро. Пострадали дома, больницы и дороги в этом районе. Оползни на автомагистралях вызвали временные перебои в движении транспорта.

Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео
Общество

В Мехико, расположенном более чем в 400 км от эпицентра землетрясения, ощущались сильные толчки. По словам властей, в столице пострадали по меньшей мере 12 человек. В некоторых районах после землетрясения также произошли кратковременные отключения электроэнергии.

Подземные толчки прервали первую в этом году пресс-конференцию президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Сигналы тревоги прозвучали во время выступления лидера страны. Президент отметила, что почувствовала, как земля дрожит под ногами, после чего вместе с журналистами покинула помещение.

