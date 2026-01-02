 Перейти к основному контенту
Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео

Землетрясение магнитудой 6,5 на юге Мексики прервало конференцию президента

Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео
Video

На юго-западе Мексики утром 2 января произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки ощущались в штате Герреро и частично в столице страны Мехико, прервав первую в этом году пресс-конференцию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщает Reuters.

Сигналы тревоги прозвучали во время выступления Шейнбаум. Президент отметила, что почувствовала, как земля дрожит под ногами, после чего вместе с журналистами покинула помещение. Через некоторое время она вернулась и продолжила пресс-конференцию. Шейнбаум сообщила, что связалась с губернатором штата Герреро Эвелин Сальгадо, которая заверила ее, что серьезных разрушений и пострадавших в регионе пока не обнаружено, пишет Associated Press.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 7:58 утра по местному времени на глубине 35 километров. Эпицентр находился примерно в 65 километрах от крупного курортного города Акапулько, где проживают около 673 тыс. человек, и в 15 километрах от города Сан-Маркос. В Мехико, находящемся в сотнях километров от эпицентра, также не поступило сообщений о повреждениях, хотя многие жители в панике выбежали из домов, а на улицах раздавался лай собак.

Штат Герреро, включая популярный среди туристов Акапулько, все еще восстанавливается после разрушительного урагана пятой категории, который обрушился на регион в 2023 году.

Ксения Потрошилина
пресс-конференция землетрясение Мексика
