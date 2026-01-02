В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов

Фото: Николай Хижняк / ТАСС

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве указали, что ограничения действуют дополнительно к существующим - согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает рейсы только с 9 до 19.

Последний раз в аэропорту Краснодара ограничения вводились 1 января.