В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве указали, что ограничения действуют дополнительно к существующим - согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает рейсы только с 9 до 19.
Последний раз в аэропорту Краснодара ограничения вводились 1 января.
