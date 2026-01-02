Президент Молдавии предоставила гражданство восьми россиянам

Майя Санду (Фото: Kira Hofmann / imago-images.de / Global Look Press)

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства страны восьми гражданам России. В их число, как сообщает eNewsmd, вошли сын солиста группы «Би-2» Левы (настоящее имя Егор Бортник, признан в России иноагентом) Федор Бортник, пианист Глеб Колядин и оператор коллектива Евгений Ремизовский. Документ был подписан 31 декабря 2025 года.

Это не первое подобное решение молдавских властей. В мае 2024 года президент Санду уже одобрила заявления на получение гражданства для ряда членов группы «Би-2» и их семей. Паспорта получили в том числе бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджер коллектива Алексей Левченко, а также члены их семей. Тогда же гражданство получили кинокритик Антон Долин и журналист Глеб Пьяных (оба признаны в России иностранными агентами). В администрации президента Молдавии объяснили, что решения приняты в интересах страны.

В России группа «Би-2» не выступает с лета 2022 года. Их концерты начали отменять после того, как музыканты отказались выступать на фоне плаката в поддержку военной операции. В мае 2023 года во время международного турне солист группы Лева заявил, что не планирует возвращаться в Россию.