Общество⁠,
0

Президент Молдавии предоставила гражданство восьми россиянам

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Kira Hofmann / imago-images.de / Global Look Press)

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства страны восьми гражданам России. В их число, как сообщает eNewsmd, вошли сын солиста группы «Би-2» Левы (настоящее имя Егор Бортник, признан в России иноагентом) Федор Бортник, пианист Глеб Колядин и оператор коллектива Евгений Ремизовский. Документ был подписан 31 декабря 2025 года.

Это не первое подобное решение молдавских властей. В мае 2024 года президент Санду уже одобрила заявления на получение гражданства для ряда членов группы «Би-2» и их семей. Паспорта получили в том числе бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджер коллектива Алексей Левченко, а также члены их семей. Тогда же гражданство получили кинокритик Антон Долин и журналист Глеб Пьяных (оба признаны в России иностранными агентами). В администрации президента Молдавии объяснили, что решения приняты в интересах страны.

В России группа «Би-2» не выступает с лета 2022 года. Их концерты начали отменять после того, как музыканты отказались выступать на фоне плаката в поддержку военной операции. В мае 2023 года во время международного турне солист группы Лева заявил, что не планирует возвращаться в Россию.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Майя Санду
Ксения Потрошилина
гражданство Молдавия Майя Санду
Майя Санду фото
Майя Санду
политик, президент Молдавии
24 мая 1972 года
