Общество⁠,
0

Гражданка России получила травмы при столкновении поездов у Мачу-Пикчу

Последствия столкновения поездов недалеко от Мачу-Пикчу в Перу
Последствия столкновения поездов недалеко от Мачу-Пикчу в Перу (Фото: Reuters)

В результате столкновения двух поездов на туристической линии, ведущей к древнему городу инков Мачу-Пикчу в Перу, одна россиянка получила легкие травмы. Как сообщило посольство России в Перу РБК, девушке была оказана медицинская помощь и уже 31 декабря ее выписали из больницы. Дипломаты находятся с ней на связи.

По данным перуанских властей, других россиян среди пострадавших нет, а все туристы, находившиеся в районе происшествия, были эвакуированы. Железнодорожное сообщение по маршруту восстановлено. К посольству за дополнительной консульской помощью россияне не обращались.

Общество

Авария произошла 30 декабря на однопутном участке в районе Пампакуауа. Один из поездов, принадлежащий PeruRail, столкнулся лоб в лоб с составом компании Inca Rail. По информации BioBioChile, в поездах находились как перуанцы, так и иностранные туристы, включая граждан Бразилии.

По последним данным, в результате происшествия погиб машинист одного из составов, около 40 человек получили ранения. Представитель здравоохранения заявил, что около 20 пострадавших находятся в относительно тяжелом состоянии. Причины столкновения расследуются.

Эта железная дорога протяженностью 43 километра является главным транспортным путем для туристов, посещающих знаменитый памятник инков. Линия проходит через сложные ландшафты Анд и джунгли вдоль реки Вильканота.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

