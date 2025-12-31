Около 40 человек пострадали при столкновении поездов на пути к Мачу-Пикчу

Машинист погиб и около 40 пассажиров пострадали в аварии на пути к Мачу-Пикчу

Один человек погиб и около 40 пострадали в результате лобового столкновения поездов на линии, ведущей к древнему городу инков в Перу Мачу-Пикчу, сообщает Reuters.

Представитель здравоохранения сообщил, что около 20 человек находятся в относительно тяжелом состоянии. Погибший — машинист одного из поездов, сообщили в местной прокуратуре, передает CBS News.

Как сообщила компания-оператор железнодорожной линии Ferrocarril Transandino (FTSA), столкновение произошло в районе Пампакуауа. Заявление сделано в stories в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Поезд, управляемый PeruRail, столкнулся с другим составом, принадлежащим Inca Rail, на одноколейном пути.

Причины аварии расследуют.

Первые кадры показали, что авария произошла на участке с одной колеей. Как минимум один из поездов перевозил туристов — как перуанцев, так и иностранцев, в том числе граждан Бразилии, пишет BioBioChile.

Железная дорога к Мачу-Пикчу является основным маршрутом для туристов, посещающих древний город инков. Протяженность линии составляет около 43 км: она начинается в поселке Ольянтайтамбо и проходит до муниципалитета Мачу-Пикчу через каньоны и труднопроходимые андские и джунглевые пейзажи вдоль реки Вильканота.