Эрдоган и Трамп обсудят Украину в телефонном разговоре

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 5 января он проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Главными темами беседы станут конфликт на Украине и гуманитарная ситуация в секторе Газа. Об этом Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле, передает Anadolu Ajansı.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна продолжает активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами, включая Россию, Украину и западных партнеров.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Париже состоится саммит «коалиции желающих», на котором от имени Турции выступит министр иностранных дел Хакан Фидан. Предстоящий разговор с Трампом станет частью этой международной дипломатической активности.

Параллельно на повестке дня остается кризис вокруг Газы. Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля и заявил, что Турция не оставит палестинский народ. Он высоко оценил массовый митинг в поддержку Палестины, состоявшийся на Галатском мосту в Стамбуле в новогоднюю ночь, назвав его историческим моментом и доказательством солидарности.

По его словам, страдания детей в Газе не останутся без ответа, а израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не избежит ответственности. Несмотря на трудности с доставкой гуманитарной помощи, Анкара продолжит использовать все возможные каналы для поддержки палестинцев.