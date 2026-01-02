 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган и Трамп обсудят Украину в телефонном разговоре

Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 5 января он проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Главными темами беседы станут конфликт на Украине и гуманитарная ситуация в секторе Газа. Об этом Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле, передает Anadolu Ajansı.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна продолжает активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию украинского конфликта и поддерживает контакты со всеми сторонами, включая Россию, Украину и западных партнеров.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Париже состоится саммит «коалиции желающих», на котором от имени Турции выступит министр иностранных дел Хакан Фидан. Предстоящий разговор с Трампом станет частью этой международной дипломатической активности.

Зеленский назвал даты встреч «коалиции желающих» на Украине и во Франции
Политика
Владимир Зеленский

Параллельно на повестке дня остается кризис вокруг Газы. Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля и заявил, что Турция не оставит палестинский народ. Он высоко оценил массовый митинг в поддержку Палестины, состоявшийся на Галатском мосту в Стамбуле в новогоднюю ночь, назвав его историческим моментом и доказательством солидарности.

По его словам, страдания детей в Газе не останутся без ответа, а израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не избежит ответственности. Несмотря на трудности с доставкой гуманитарной помощи, Анкара продолжит использовать все возможные каналы для поддержки палестинцев.

