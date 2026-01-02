Медведев высказался о назначении Буданова на пост главы офиса Зеленского

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Кандидатура главы ГУР Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины является «отличным выбором», но не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Жаль, что есть всего одна вакансия. А так другую надо было бы предложить крупному полководцу Залужному», — добавил Медведев. Однако даже такие решения не помогли бы Зеленскому сохранить власть, считает зампред Совбеза.

Нового руководителя своей администрации Зеленский назначил 2 января. Буданов сменил на этом посту Андрея Ермака, который ушел в отставку в конце ноября после обысков у него дома, проведенных антикоррупционными органами.

Сам Кирилл Буданов в своем телеграм-канале уже подтвердил, что принял предложение возглавить Офис президента.

Как заявил Зеленский, кадровое решение связано с необходимостью усилить фокус на вопросах безопасности, обороны и дипломатических переговорах. Он подчеркнул, что «Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач».