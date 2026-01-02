Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты, об этом сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказали в ведомстве.

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 2 января силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, также сообщал глава города. Общее число сбитых дронов за вечер 1 января составило 25. На месте падения обломков работали экстренные службы.

В предыдущий раз ограничения на полеты в Домодедово вводились в 0:51. Также их ввели в Жуковском, Самаре и Пензе. В 1:13 ограничения в Домодедово сняли.