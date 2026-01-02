В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты, об этом сообщила Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказали в ведомстве.
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
В ночь на 2 января силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, также сообщал глава города. Общее число сбитых дронов за вечер 1 января составило 25. На месте падения обломков работали экстренные службы.
В предыдущий раз ограничения на полеты в Домодедово вводились в 0:51. Также их ввели в Жуковском, Самаре и Пензе. В 1:13 ограничения в Домодедово сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах