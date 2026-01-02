 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд отказался взыскать 15 млн руб. с участника аферы против Долиной

Суд отказался взыскать 15 млн руб. с умершего участника аферы против Долиной
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Йошкар-Олинский городской суд отказал во взыскании 15 млн руб. с участника мошеннической схемы, обманувшей певицу Ларису Долину. Ответчик, Александр Келдыбаев, получивший эти средства в июне 2024 года, умер до начала судебного процесса, поэтому производство по иску в отношении него было прекращено. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС и «РИА Новости».

Как следует из судебных документов, 21 и 27 июня 2024 года Келдыбаев получил от Долиной переводы на 5 млн и 10 млн руб. соответственно с назначением «оплата услуг». Иск в его интересах подавал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы, пытавшийся взыскать деньги как неосновательное обогащение.

Суд обязал дропперов выплатить Долиной почти 49 млн руб.
Общество

Ранее по этому же делу суд уже обязал других участников схемы — так называемых дропперов, которые предоставляли свои счета для перевода денег, — вернуть певице почти 50 млн руб. Все они проживали в Йошкар-Оле. При этом организаторы аферы, по данным следствия, действовали с территории Украины.

Мошенники в течение нескольких месяцев под предлогом «защиты сбережений» уговорили Долиную перевести крупные суммы на «безопасные» счета, а также передать наличные курьеру. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, четверо фигурантов уже осуждены на сроки от четырех до семи лет колонии.

Параллельно шел гражданский процесс о квартире певицы в Хамовниках, которую она продала летом 2024 года. Верховный суд признал покупательницу законной собственницей, а Мосгорсуд постановил выселить Долину и снять с регистрации ее дочь и внучку. Решение о выселении вступило в силу немедленно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники Лариса Долина суд смерть
Материалы по теме
Долина не стала обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках
Общество
Долина отказалась освободить квартиру до Нового года
Общество
Защита Лурье попросила Долину освободить квартиру до конца декабря
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода Общество, 11:42
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты Политика, 11:40
Как восстановить силы: гид по гаджетам Образование, 11:37
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 11:34
В Бельгии заявили, что Европа «потеряла интернет» Политика, 11:28
«Нет» доставкам и клинингам: 5 причин не делегировать «домашние» делаПодписка на РБК, 11:27
Суд отказался взыскать 15 млн руб. с участника аферы против Долиной Общество, 11:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мадуро сел за руль и рассказал о разговоре с Трампом. Видео Политика, 11:07
Талантливый, но токсичный: что делать, если «звезда» отравляет командуПодписка на РБК, 11:05
Новогодний каннибализм и летний голод: что ждет кинопрокат в 2026 году Технологии и медиа, 11:03
Биткоин как «цифровое золото»: что стоит знать инвестору Крипто, 11:00
Хватит одного раза: новые данные о необходимом объеме физических нагрузок Образование, 10:57
В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников Общество, 10:50
Холодно в квартире: почему, что делать и куда жаловаться Недвижимость, 10:50