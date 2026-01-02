Суд отказался взыскать 15 млн руб. с участника аферы против Долиной

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Йошкар-Олинский городской суд отказал во взыскании 15 млн руб. с участника мошеннической схемы, обманувшей певицу Ларису Долину. Ответчик, Александр Келдыбаев, получивший эти средства в июне 2024 года, умер до начала судебного процесса, поэтому производство по иску в отношении него было прекращено. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС и «РИА Новости».

Как следует из судебных документов, 21 и 27 июня 2024 года Келдыбаев получил от Долиной переводы на 5 млн и 10 млн руб. соответственно с назначением «оплата услуг». Иск в его интересах подавал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы, пытавшийся взыскать деньги как неосновательное обогащение.

Ранее по этому же делу суд уже обязал других участников схемы — так называемых дропперов, которые предоставляли свои счета для перевода денег, — вернуть певице почти 50 млн руб. Все они проживали в Йошкар-Оле. При этом организаторы аферы, по данным следствия, действовали с территории Украины.

Мошенники в течение нескольких месяцев под предлогом «защиты сбережений» уговорили Долиную перевести крупные суммы на «безопасные» счета, а также передать наличные курьеру. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, четверо фигурантов уже осуждены на сроки от четырех до семи лет колонии.

Параллельно шел гражданский процесс о квартире певицы в Хамовниках, которую она продала летом 2024 года. Верховный суд признал покупательницу законной собственницей, а Мосгорсуд постановил выселить Долину и снять с регистрации ее дочь и внучку. Решение о выселении вступило в силу немедленно.