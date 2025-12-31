 Перейти к основному контенту
Суд обязал дропперов выплатить Долиной почти 49 млн руб.

Суд в Йошкар-Оле обязал девятерых дропперов, использованных мошенниками в афере с деньгами певицы Ларисы Долиной, выплатить ей почти 49 млн руб. в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Об этом говорится в решении суда, передает ТАСС.

В апреле Долина перечислила по несколько миллионов рублей каждому из дропперов. Все упомянутые фигуранты дела проживают в Йошкар-Оле, тогда как организаторы мошенничества действовали с территории Украины.

Часть фигурантов проходят свидетелями по уголовному делу, один из них — Андрей Основа, который уже осужден на четыре года лишения свободы.

«Требования первого заместителя прокурора Центрального административного округа города Москвы Чикмарева М.М., действующего в интересах Долиной Л.А., о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению в пользу Долиной Л.А. С Леонтьева Д.М. подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения в размере 5 млн рублей, с Основы А.Д. — 13,5 млн рублей, с Южаниной В.С. — 13 млн рублей, с Кондукторова В.В. — 4 млн рублей, с Миловатского Н.В. — 4,1 млн рублей, с Быстровой М.А. — 7,5 млн рублей, с Кольцова Д.А. — 7 млн рублей, с Горячева Р.А. — 3 млн рублей, с Герцена О.В. — 4 млн рублей», — сказано в документе. Общая сумма, которую суд взыскал в пользу Долиной, составляет 48,95 млн руб.

Долина не стала обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках
Общество
Лариса Долина

Злоумышленники убеждали Долину переводить деньги на «безопасные счета», в результате чего певица лишилась сбережений и продала квартиру.

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры, оно вступило в силу немедленно. Перед этим Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье.

