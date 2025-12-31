Семилетний мальчик вынес брата из горящего дома в Башкирии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Белорецке семилетний мальчик вынес своего полуторогодовалого брата из горящего частного дома, сообщает управление МЧС по Башкирии.

Сообщение о возгорании в доме по улице Косогорная поступило в экстренные службы вечером 30 декабря. Ситуация осложнялась тем, что в здании могли находиться дети. Однако по прибытии пожарные выяснили, что ребенок взял своего младшего брата на руки и отнес на безопасное расстояние.

«Благодаря решительным и грамотным действиям юного героя дети не пострадали», — говорится в сообщении.

Пожар был потушен.

В прошлом году в Подмосковье 15-летний подросток спас из горящей квартиры двух детей, трех собак своих соседей и помог пожилым людям выйти из задымленного подъезда, а после этого помогал в тушении пожара.

Сам подросток получил отравление угарным газом и был госпитализирован, однако врачи оказали молодому человеку всю необходимую помощь.