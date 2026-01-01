Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи

Video

Обломки сбитого беспилотника повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным штаба, пострадавших и возгораний на месте происшествия нет. Там работают специальные и оперативные службы.

Как уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин, окна повреждены в доме на Сухумском шоссе в Хосте. Осколки попали на прилегающую территорию. Администрация города поможет жильцам пострадавшего дома восстановить остекление и привести в порядок прилегающую территорию.

Глава города попросил очевидцев не выкладывать видео с места происшествия. Угрозу атаки беспилотников в городе объявили в 17:45, спустя час она была снята.

В 16:44 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в сочинском аэропорту. В 18:15 они были сняты. За это время на запасной аэродром отправились пять самолетов.