Военная операция на Украине⁠,
В Сочи объявили угрозу атаки дронов

Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи действует угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

«Если вы находитесь на улице: укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания
используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки», — пояснил мэр.

В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов
Фото:aeroaer / Telegram

Об угрозе атаки БПЛА также предупредил в телеграм-канале глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

В аэропорту Сочи ранее ограничили прием и отправку рейсов. Ограничения действуют уже более часа. 

