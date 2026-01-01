В Сочи объявили угрозу атаки дронов
В Сочи действует угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.
«Если вы находитесь на улице: укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания
используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки», — пояснил мэр.
Об угрозе атаки БПЛА также предупредил в телеграм-канале глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
В аэропорту Сочи ранее ограничили прием и отправку рейсов. Ограничения действуют уже более часа.
