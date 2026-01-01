В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов

Фото: aeroaer / Telegram

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее, около 16:10, полеты приостанавливали в аэропорту Самары, ограничения сняли спустя полчаса. До этого, в 15:40, запрет на полеты вводили в аэропорту Краснодара. Он действовал 15 минут.

Миноброны России ранее сообщило, что в период с 08:00 до 16:00 мск 1 января силы ПВО перехватили 58 дронов. Из них три сбили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, 10 — над акваторией Азовского моря. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 24.