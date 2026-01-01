 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов

Фото: aeroaer / Telegram
Фото: aeroaer / Telegram

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее, около 16:10, полеты приостанавливали в аэропорту Самары, ограничения сняли спустя полчаса. До этого, в 15:40, запрет на полеты вводили в аэропорту Краснодара. Он действовал 15 минут.

Миноброны России ранее сообщило, что в период с 08:00 до 16:00 мск 1 января силы ПВО перехватили 58 дронов. Из них три сбили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, 10 — над акваторией Азовского моря. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 24.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Сочи Краснодарский край авиация
В аэропортах Казани и Нижнекамска приостановили полеты
Общество
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области
Политика
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Украина получила и поставила на вооружение еще два ЗРК Patriot Политика, 17:31
Премьер Словакии поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Видео Общество, 17:13
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пятилетний мальчик Общество, 17:02
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте Общество, 16:58
В России начали выдавать чеки с новым НДС Бизнес, 16:56
В аэропорту Сочи ограничили прием и отправку рейсов Общество, 16:51
Буданов объявил Капустина живым после сообщения РДК о его гибели Политика, 16:37
Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни Общество, 16:08
Видеоитоги от Когана, Голубова и Зубика: доходы-2025 и идеи на 2026 годПодписка на РБК, 15:55 
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области Политика, 15:17
МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной Общество, 15:11
Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 15:10
Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила Общество, 14:45
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины Общество, 14:20