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На острове Шикотан сгорела единственная церковь

Фото: пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии
Фото: пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии

В Сахалинской области на острове Шикотан сгорела единственная церковь, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Деревянный храм святого благоверного князя Даниила Московского был построен в 2003 году. Священники отметили, что из-за повреждений, полученных при пожаре, здание вряд ли подлежит восстановлению. Из горящего здания удалось вынести антиминс, напрестольное Евангелие и часть утвари.

С 2022 года на острове начали возводить новый каменный храм, но стройку еще не закончили — идет монтаж кровли.

«Выражаю надежду, что местные власти оперативно найдут временное помещение, где приход смог бы разместиться до окончания строительства храма», — говорится в сообщении.

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В апреле 2025 года в Валуйском районе Белгородской области сгорел храм. Пожар в комплексе начался из-за сброса боеприпасов с украинских дронов.

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» находится на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 км от города Валуйки. Он основан в 2001 году и представляет собой репродукцию библейского Иерусалима.

В комплекс входят храм Иоанна Предтечи, часовни, Голгофа и купель. Главная святыня — мироточащий Камень помазания. Комплекс обнесен бревенчатым забором, на его территории также есть гостиница для паломников.

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Теги
Александра Озерова
Церковь храм Курильские острова Сахалинская область пожар
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