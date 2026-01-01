 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В аэропортах Казани и Нижнекамска приостановили полеты

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

В аэропортах Казани и Нижнекамска ограничены прием и отправка рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Вечером 31 декабря останавливали рейсы в аэропортах Саратова, Самары, Пензы, Тамбова, Ульяновска, Калуги, Ижевска, Краснодара. Домодедово в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства принимал и отправлял рейсы по согласованию. Ночью все ограничения были сняты.

Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона
Политика

В течение прошедшей ночи над Россией перехватили и сбили 168 беспилотников, сообщило Минобороны.

Теги
Казань Нижнекамск Росавиация
