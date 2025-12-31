Все российские аэропорты возобновили полеты
Аэропорты Геленджика, Краснодара, Иваново и Ярославля возобновили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В Геленджике ограничения вводили три раза за ночь, а аэропорт Иваново был закрыт для воздушных судов с ночи. В аэропортах Ярославля и Краснодара меры действовали с утра.
Помимо этого, ночью полеты приостановили в Калуге и в московском аэропорту Внуково. На момент подготовки материала они работают в штатном режиме.
Ограничения вводят из соображений безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах