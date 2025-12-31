Все российские аэропорты возобновили полеты

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Аэропорты Геленджика, Краснодара, Иваново и Ярославля возобновили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Геленджике ограничения вводили три раза за ночь, а аэропорт Иваново был закрыт для воздушных судов с ночи. В аэропортах Ярославля и Краснодара меры действовали с утра.

Помимо этого, ночью полеты приостановили в Калуге и в московском аэропорту Внуково. На момент подготовки материала они работают в штатном режиме.

Ограничения вводят из соображений безопасности.