Военная операция на Украине⁠,
0

Все российские аэропорты возобновили полеты

Аэропорты Геленджика, Краснодара, Иваново и Ярославля возобновили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Аэропорты Геленджика, Краснодара, Иваново и Ярославля возобновили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Геленджике ограничения вводили три раза за ночь, а аэропорт Иваново был закрыт для воздушных судов с ночи. В аэропортах Ярославля и Краснодара меры действовали с утра.

Политика

Помимо этого, ночью полеты приостановили в Калуге и в московском аэропорту Внуково. На момент подготовки материала они работают в штатном режиме.

Ограничения вводят из соображений безопасности.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Александра Озерова
Геленджик Краснодар Ярославль Иваново Росавиация
