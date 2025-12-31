Аэропорты Геленджика и Краснодара ограничили полеты
Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили прием и отправление воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.
В Геленджике ограничения вводят в третий раз за сутки, последнее сообщение о возобновлении полетов там было опубликовано в 7:34 мск. Помимо этого, ограничительные меры продолжают действовать в аэропорту Ярославля и Иваново.
