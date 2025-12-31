 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав»

Мерц: Германия — не игрушка в руках великих держав

В новогоднем обращении немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что несмотря на современные вызовы, Германия является безопасной страной, и может самостоятельно решать проблемы. Его слова передает Zeit.

Мерц заявил об угрозах безопасности, связанных с военным конфликтом России и Украины, подчеркнув необходимость усиления европейской обороноспособности и защиты интересов Европы.

Одновременно он заверил, что Германия остается безопасной страной. Мерц подчеркнул, что страна исторически выходила из кризисов более сильной и должна опираться на веру в себя, а не на страх. «Мы сами держим в своих руках возможность справиться с каждым из этих вызовов собственными силами. Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не игрушка в руках великих держав. Наши руки не связаны», — сказал канцлер.

Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца
Политика
Фридрих Мерц

Мерц также объявил о предстоящих фундаментальных реформах — в экономике, социальной сфере и пенсионной системе — для обеспечения устойчивости и справедливого баланса между поколениями.

2026 год Мерц назвал возможной точкой нового старта для Германии и Европы, призвав к доверию демократическим процессам, мужеству и готовности к действию ради мира, свободы и благополучия.

Фридрих Мерц Германия Безопасность
