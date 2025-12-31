 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ярославль (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На момент публикации та же мера действует в воздушном хабе Иваново.

Чуть позже Кореняко сообщил о введении дополнительных ограничения на полеты в аэропорту Геленджика. Там полеты были приостановлены с 23:48 30 декабря до 5:15 мск 31 декабря. В 6:12 мск меру ввели снова.

Ограничения на полеты в аэропорту Калуги действовали более 12 часов
Политика

В геленджикском аэропорту также действует NOTAM — он принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Геленджик приостановка полетов аэропорты Ярославль Росавиация
Материалы по теме
Ограничения на полеты в аэропорту Калуги действовали более 12 часов
Политика
Аэропорты Геленджика и Иваново приостановили полеты
Политика
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год Политика, 07:38
Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России Политика, 07:10
Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав» Политика, 07:02
Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок Экономика, 06:32
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом Политика, 06:19
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 06:10
На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети Общество, 05:54
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Ограничения на полеты в аэропорту Калуги действовали более 12 часов Политика, 05:27
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе Политика, 05:05
Россияне назвали ушедшие бренды, по которым они скучают больше всего Общество, 05:01
В Подмосковье полностью восстановили подачу электричества после аварии Общество, 04:55
В Туапсе после атаки дронов произошел пожар на НПЗ Политика, 04:43
Около 40 человек пострадали при столкновении поездов на пути к Мачу-Пикчу Общество, 04:31