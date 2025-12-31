Аэропорт Ярославля приостановил полеты
В аэропорту Ярославль (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
На момент публикации та же мера действует в воздушном хабе Иваново.
Чуть позже Кореняко сообщил о введении дополнительных ограничения на полеты в аэропорту Геленджика. Там полеты были приостановлены с 23:48 30 декабря до 5:15 мск 31 декабря. В 6:12 мск меру ввели снова.
В геленджикском аэропорту также действует NOTAM — он принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.
