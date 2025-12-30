 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы

Кулеба: в Южном и Черноморске повреждена портовая инфраструктура
Повреждения получила инфраструктура в Южном и Черноморске
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

В Одесской области в результате взрывов повреждения получила портовая инфраструктура, заявил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в телеграм-канале.

По его словам, повреждены объекты в портах Южный и Черноморск.

Глава одесской областной администрации Олег Кипер также написал в телеграм-канале о повреждении портовой инфраструктуры. По его словам, взрывы, из-за которых был нанесен ущерб, звучали утром, работали силы ПВО.

В Одессе прогремел взрыв
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глубокой ночью 30 декабря украинские издания «РБК-Украина» и «Суспiльне» сообщили, что в Одессе прогремел взрыв. Глава городской военной администрации Одессы Сергей Лысак в телеграм-канале сообщил, что «в городе шумно», и призвал оставаться в безопасных местах.

Порты Южный и Черноморск расположены неподалеку от Одессы — первый находится в 20 км к востоку от города по прямой. Черноморск же примыкает к городу с юга.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ежедневной сводке ведомство отчиталось об ударах по связанным с ВПК Украины объектам энергетики и пунктам временной дислокации украинских сил.

Татьяна Зыкина
Одесса Одесская область порты инфраструктура Украина
