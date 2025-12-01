Во ФСИН сообщили, что священников назначат в воспитательных колониях
Должности для священнослужителей в России откроют в 83 учреждениях для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в том числе в 11 колониях для несовершеннолетних, сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.
Первого декабря руководитель ФСИН встретился в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. Гостев доложил главе государства о работе ведомства, в том числе сообщив о сокращении числа заключенных, мерах по гуманизации и улучшении адаптации отбывающих наказание.
Он отметил, что пока проводится работа по введению должностей «помощников начальников исправительных учреждений по работе с верующими», но пока священники есть не во всех колониях — «у нас их много, священников не смогут так быстро подобрать».
«11 воспитательных колоний, семь тюрем, лечебно-исправительные учреждения. В общих параметрах 83 учреждения», — уточнил глава ФСИН (цитата по пресс-службе Кремля).
В прошлом году ФСИН ввела должности помощников начальников СИЗО по работе с верующими. Инициатива принадлежит Минюсту, предложение было поддержано патриархом Кириллом, Синодальным отделом по тюремному служению и ФСИН. Прошлым летом Гостев сообщил, что всего в пенитенциарной системе почти 1,5 тыс. мест для отправления религиозного культа.
