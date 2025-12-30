 Перейти к основному контенту
Коллега Эмиля Кио назвал его мостом между эпохами

Иллюзионист Роман Шуроле: Эмиль Кио был мостом между эпохами
Эмиль Кио
Эмиль Кио (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Народный артист РСФСР иллюзионист Эмиль Кио был «мостом между эпохами», соединившим золотой век советского цирка с современностью, рассказал РБК его коллега Роман Шуроле.

Он назвал Кио человеком, чье имя стало синонимом самого понятия «цирковой фокусник», и хранителем «легендарной династии». Отцом Кио был известный советский цирковой артист и фокусник Эмиль Теодорович Ренард-Кио, Кио-младший пошел по его стопам.

«Эмиль Эмильевич был мостом между эпохами, живой легендой, соединившей золотой век советского цирка с современностью», — поделился с РБК Шуроле.

Он заявил, что Кио обладал талантом, элегантностью, неповторимой манерой общения с публикой и безграничной преданностью искусству. Эти черты, по его словам, служили и будут служить путеводной звездой для всех его последователей.

«Память об Эмиле Кио, мастере, учителе и легенде, навсегда останется в наших сердцах и в истории мирового цирка. Его магия бессмертна», — сказал он.

Умер иллюзионист Эмиль Кио
Общество
Эмиль Кио

Иллюзионист умер 30 декабря на 88-м году жизни. Эмиль Эмильевич Ренард-Кио родился в 1938 году.

Он начинал работу у отца, знаменитого иллюзиониста Эмиля Теодоровича Ренард-Кио в качестве ассистента, позднее стал артистом «Союзгосцирка». Кио воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывался в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк — фокус с маленьким «Запорожцем», из которого выходят 18 человек.

Дети и внуки Эмиля Кио не захотели продолжить династию, поэтому в 2012 году он решил передать свои цирковые номера для исполнения фокуснику Эрнесту Саркисяну.

У Эмиля Кио был брат по отцу Игорь Кио (1944–2006). Он также продолжил дело отца и стал знаменитым советским и российским иллюзионистом. Игорь Кио был одним из самых узнаваемых цирковых артистов конца советской эпохи: много гастролировал, регулярно выступал по телевидению и возглавлял собственный аттракцион, сочетавший крупные номера, работу с животными и классические трюки «школы Кио». Помимо цирка Игорь Кио вел популярные новогодние и развлекательные программы, снимался в кино и считался одним из символов эстрадной магии в СССР и России.

Ольга Ваганова, Александра Озерова
