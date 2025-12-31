 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Россияне назвали ушедшие бренды, по которым они скучают больше всего

Фото: Андрей Любимов / РБК
После ухода множества зарубежных брендов из России, россияне продолжают помнить о них и больше всего скучают по Uniqlo, Nike и IKEA. К такому выводу пришли эксперты CDEK.Shopping в результате исследования (есть у РБК).

Опрос показал, что больше всего россияне испытывают нехватку покинувших российский рынок западных брендов в сфере масс-маркета. Чаще всего респонденты отмечают нехватку брендов одежды и обуви, автомобильных марок и крупных международных FMCG-брендов (Fast Moving Consumer Goods — недорогие, быстро распродающиеся продукты с коротким периодом использования)

Рейтинг брендов с наибольшим уровнем ностальгии:

  • Uniqlo — 68%,
  • Nike — 52%,
  • H&M — 37%,
  • Adidas — 33%.

Среди автомобильных брендов на первых позициях оказались Volkswagen, Toyota и Mazda — по ним скучают 62% опрошенных.

В опросе участвовали более 2 тыс. россиян старше 18 лет: 56% мужчин и 44% женщин из разных возрастных групп и регионов России.

Среди продуктовых брендов чаще всего упоминались KitKat, Kinder и Danone — их назвали 31% респондентов. Причем Uniqlo оказался единственным брендом, который участники опроса хотели бы вернуть в первую очередь (12%), наравне с автомобильными марками.

Главными причинами «ностальгии» по ушедшим брендам оказались вполне рациональными:

  • нехватку ассортимента — 68%,
  • снижение качества товаров — 56%,
  • рост цен — 44%.

Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Эмоциональные факторы опрошенные россияне упоминали реже:

  • привязанность к брендам — 27%,
  • привычка — 19%.

Только 6% опрошенных заявили, что полностью адаптировались к новым условиям.

Найти полноценную замену полюбившимся брендами смогли только 12% опрошенных, 31% респондентов заявили, что нашли частичную альтернативу, а 29% пробовали заменить зарубежные бренды, но остались недовольны результатом.

В итоге около 65% россиян продолжили заказывать товары из-за рубежа, однако, по данным исследования, регулярно это делают только 28%. Чаще всего они заказывают из-за границы обувь (44%), одежду (39%) и косметику (32%).

Авторы
Теги
Александра Озерова
иностранные бренды бренды опросы Исследование
