Россияне назвали ушедшие бренды, по которым они скучают больше всего
После ухода множества зарубежных брендов из России, россияне продолжают помнить о них и больше всего скучают по Uniqlo, Nike и IKEA. К такому выводу пришли эксперты CDEK.Shopping в результате исследования (есть у РБК).
Опрос показал, что больше всего россияне испытывают нехватку покинувших российский рынок западных брендов в сфере масс-маркета. Чаще всего респонденты отмечают нехватку брендов одежды и обуви, автомобильных марок и крупных международных FMCG-брендов (Fast Moving Consumer Goods — недорогие, быстро распродающиеся продукты с коротким периодом использования)
Рейтинг брендов с наибольшим уровнем ностальгии:
- Uniqlo — 68%,
- Nike — 52%,
- H&M — 37%,
- Adidas — 33%.
Среди автомобильных брендов на первых позициях оказались Volkswagen, Toyota и Mazda — по ним скучают 62% опрошенных.
В опросе участвовали более 2 тыс. россиян старше 18 лет: 56% мужчин и 44% женщин из разных возрастных групп и регионов России.
Среди продуктовых брендов чаще всего упоминались KitKat, Kinder и Danone — их назвали 31% респондентов. Причем Uniqlo оказался единственным брендом, который участники опроса хотели бы вернуть в первую очередь (12%), наравне с автомобильными марками.
Главными причинами «ностальгии» по ушедшим брендам оказались вполне рациональными:
- нехватку ассортимента — 68%,
- снижение качества товаров — 56%,
- рост цен — 44%.
Эмоциональные факторы опрошенные россияне упоминали реже:
- привязанность к брендам — 27%,
- привычка — 19%.
Только 6% опрошенных заявили, что полностью адаптировались к новым условиям.
Найти полноценную замену полюбившимся брендами смогли только 12% опрошенных, 31% респондентов заявили, что нашли частичную альтернативу, а 29% пробовали заменить зарубежные бренды, но остались недовольны результатом.
В итоге около 65% россиян продолжили заказывать товары из-за рубежа, однако, по данным исследования, регулярно это делают только 28%. Чаще всего они заказывают из-за границы обувь (44%), одежду (39%) и косметику (32%).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах