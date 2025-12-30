Шторм в Сочи привел к разрушениям на набережной. Видео
Шторм повредил строения на Приморской набережной в Сочи. Событие произошло накануне, 29 декабря, сообщает местный портал Sochi24.tv.
На видеозаписи, сделанной очевидцами, видны разрушенные сооружения, магазины и ограждения, а саму набережную засыпало галькой и песком.
28 декабря администрация города предупредила, что высота волн достигнет 4,5 м, а также о волнении моря до 6 баллов, и предостерегла граждан от выхода в море.
Накануне волны достигли высоты 2–3 м, волнение оценили в 4–5 баллов. По данным властей города, днем 30 декабря интенсивность осадков должна была возрасти, а ветер должен был усилиться до 23 м/с.
В городе действует штормовое предупреждение. МЧС предупредило, что 31 декабря волны могут достигнуть 4,5 м.
