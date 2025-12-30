 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Шторм в Сочи привел к разрушениям на набережной. Видео

Сильный шторм в Сочи привел к разрушениям на городской набережной

Шторм в Сочи привел к разрушениям на набережной. Видео
Video

Шторм повредил строения на Приморской набережной в Сочи. Событие произошло накануне, 29 декабря, сообщает местный портал Sochi24.tv.

На видеозаписи, сделанной очевидцами, видны разрушенные сооружения, магазины и ограждения, а саму набережную засыпало галькой и песком.

28 декабря администрация города предупредила, что высота волн достигнет 4,5 м, а также о волнении моря до 6 баллов, и предостерегла граждан от выхода в море.

В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м
Общество
Фото:officialsochi / Telegram

Накануне волны достигли высоты 2–3 м, волнение оценили в 4–5 баллов. По данным властей города, днем 30 декабря интенсивность осадков должна была возрасти, а ветер должен был усилиться до 23 м/с.

В городе действует штормовое предупреждение. МЧС предупредило, что 31 декабря волны могут достигнуть 4,5 м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
шторм Сочи Краснодарский край набережная
Материалы по теме
В Сочи и Сириусе спрогнозировали шторм с высотой волн до 4,5 м
Общество
Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области
Общество
КТК приостановил перевалку нефти в Черном море из-за шторма
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 18:05
США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбербанка» Александры Бурико Политика, 19:16
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 19:14
Юань по итогам 2025 года подешевел к рублю на 18% Инвестиции, 19:13
«Страна» раскрыла схему «трудового убежища» для уклонистов на Украине Политика, 19:11
Бум ИИ: как технология меняет экономику, а инвесторы зарабатывают на этом Инвестиции, 19:10
Российский рынок акций впервые с 1998 года упал второй год подряд Инвестиции, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Коллега Эмиля Кио назвал его мостом между эпохами Общество, 18:52
Российская шахматистка раскритиковала формат чемпионата мира по блицу Спорт, 18:43
МВД предложило начать организованный набор иностранных специалистов Общество, 18:37
Зеленский назвал даты встреч «коалиции желающих» на Украине и во Франции Политика, 18:35
Бизнес и кредиты: новые стратегии в условиях жесткой кредитной политики Радио, 18:31
Станции роста: как инфраструктура и сервисы поддержат рост электропарка Тренды, 18:30
Итоги-2025: на сколько упал официальный курс доллара США в 2025 году Инвестиции, 18:29