Стала известна причина столкновения двух нефтяных танкеров в Стамбуле

Два нефтяных танкера столкнулись в Стамбуле при зацеплении якорной цепи и винта
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Два нефтяных танкера — Kalbajar под флагом Азербайджана и Alatepe под флагом Турции — не получили повреждений после столкновения в Мраморном море у берегов Стамбула. Причиной столкновения стало зацепление якорной цепи азербайджанского танкера за гребной винт турецкого судна из-за шторма и сильного ветра, сообщает агентство Report со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

Инцидент произошел около 11:50 в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже. По информации министерства транспорта и инфраструктуры Турции, столкнулись 141-метровый танкер Kalbaja и 115-метровый танкер Alatepe, перевозивший 2,5 тыс. тонн химикатов. Оба судна подали сигнал бедствия, после чего к ним были направлены буксир и спасатели.

Турецкий телеканал TGRT Haber сообщил, что спасателям удалось освободить азербайджанское судно. В министерстве транспорта и инфраструктуры уточнили, что 14 членов экипажа танкера Kalbaja и 17 членов экипажа танкера Alatepe не пострадали. Спасатели продолжат работу после улучшения погодных условий.

В июне в Османском заливе столкнулись два нефтяных танкера. Один из них под флагом Либерии Front Eagle был загружен сырой нефтью и направлялся в порт Чжоушань в Китае. Второе судно, Adalynn на момент столкновения шло в без груза после выхода из американского порта Анкоридж.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Карева
танкер столкновение нефть Турция Стамбул Азербайджан
