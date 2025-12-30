В Уфе пассажирский автобус столкнулся с попутной иномаркой
В Уфе пассажирский автобус попал в ДТП с автомобилем Volkswagen Tiguan. Авария произошла днем в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Славы». Об этом сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин ДТП.
В Госавтоинспекции Уфы уточнили, что, по предварительной информации, 54-летний водитель автобуса допустил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем. В салоне автобуса находилось около 22 пассажиров.
21 декабря в Удмуртии в результате столкновения школьного микроавтобуса и легкового автомобиля на автодороге Ижевск — Ува пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. В салоне микроавтобуса находились дети и сопровождающие, в легковом автомобиле — четверо человек, включая ребенка и подростка.
