В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области при ударах беспилотников по транспортным средствам погиб один человек и пострадали еще четверо, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Мирная жительница погибла от удара беспилотником по машине в Волоконовском округе. Мужчину, который находился рядом с ней, госпитализировали с баротравмой и множественными слепыми осколочными ранениями спины и плеча.



В селе Бессоновка мужчина также пострадал из-за атаки дрона на автомобиль. Его госпитализировали со слепыми осколочными ранениями лица и бедра. Аналогичная ситуация произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа, мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча.

В селе Белянка беспилотник атаковал трактор. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени, его доставили в больницу на машине скорой помощи.

Жители Белгородской области регулярно становятся жертвами налета беспилотников на регион. 27 декабря мужчина получил смертельные ранения при атаке дрона на парковке предприятия. Он скончался на месте происшествия.