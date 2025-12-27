 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, это произошло в районе хутора Гаевка Волоконовского округа на парковке предприятия.

Мирный житель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Также в результате атаки был поврежден легковой автомобиль. 

Ночью дроны сбили в Краснодарском крае и Адыгее
Политика

Днем 27 декабря из-за взрывчатки, сброшенной с дрона, погиб мужчина в деревне Урусы в Глушковском районе Курской области, сообщал губернатор Александр Хинштейн.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники гибель Белгородская область
