При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель
В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, это произошло в районе хутора Гаевка Волоконовского округа на парковке предприятия.
Мирный житель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Также в результате атаки был поврежден легковой автомобиль.
Днем 27 декабря из-за взрывчатки, сброшенной с дрона, погиб мужчина в деревне Урусы в Глушковском районе Курской области, сообщал губернатор Александр Хинштейн.
