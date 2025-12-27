При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мужчина. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, это произошло в районе хутора Гаевка Волоконовского округа на парковке предприятия.

Мирный житель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. Также в результате атаки был поврежден легковой автомобиль.

Днем 27 декабря из-за взрывчатки, сброшенной с дрона, погиб мужчина в деревне Урусы в Глушковском районе Курской области, сообщал губернатор Александр Хинштейн.