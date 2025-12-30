Из-за сильного ветра в аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропорту Калининграда (Храброво) из-за сильного ветра произошла массовая задержка рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. По состоянию на 13:40 по местному времени (14:40 мск) на прилет и вылет задерживаются более 50 рейсов, отменены 12.

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Калугу и Череповец. Задержки также коснулись прилета рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Череповца, Калуги, Кировска и других городов.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что корректировки в расписании связаны с сильным ветром.

Ранее региональное управление МЧС предупредило об усилении северо-западного ветра в Калининградской области 30 декабря с порывами до 25–28 метров в секунду.

Как сообщил «Фонтанке» один из пассажиров рейса Санкт-Петербург — Калининград, пассажиры аэропорта Пулково с 29 декабря ожидают вылета. Борт дважды покидал Петербург, но не смог сесть в пункте назначения из-за суровых погодных условий.