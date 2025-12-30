 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Из-за сильного ветра в аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропорту Калининграда (Храброво) из-за сильного ветра произошла массовая задержка рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. По состоянию на 13:40 по местному времени (14:40 мск) на прилет и вылет задерживаются более 50 рейсов, отменены 12.

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Калугу и Череповец. Задержки также коснулись прилета рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Череповца, Калуги, Кировска и других городов.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что корректировки в расписании связаны с сильным ветром.

Четыре авиакомпании России сообщили об отмене и задержке рейсов
Политика

Ранее региональное управление МЧС предупредило об усилении северо-западного ветра в Калининградской области 30 декабря с порывами до 25–28 метров в секунду.

Как сообщил «Фонтанке» один из пассажиров рейса Санкт-Петербург — Калининград, пассажиры аэропорта Пулково с 29 декабря ожидают вылета. Борт дважды покидал Петербург, но не смог сесть в пункте назначения из-за суровых погодных условий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Калининград аэропорты задержка рейсов
Материалы по теме
В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов
Политика
Четыре авиакомпании России сообщили об отмене и задержке рейсов
Политика
В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30