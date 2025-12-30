 Перейти к основному контенту
Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с отечественным двигателем

«Ростех» сообщил, что вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с новым двигателем

Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с отечественным двигателем
Легкий вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с российским двигателем ВК-650В, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа», — заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Многоцелевой вертолет Ми-34М1 был оснащен двигателем ВК-650В, производящимся предприятием «ОДК-Климов». Проект был разработан с целью импортозамещения двигателей для вертолетов Ка-226Т и «Ансат»/«Ансат-У», на которых он полноценно применяется, говорится на сайте Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 т.

Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения
Технологии и медиа
Фото:пресс-служба ПАО «ОАК»

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил в сентябре этого года, что серийные поставки вертолетов «Ансат» с двигателем ВК-650В планируется начать в 2027 году. «Ансаты» производят на Казанском вертолетном заводе.

Ранее в ОДК заявили, что Россия стала единственной страной в мире, обладающей потенциалом для полностью самостоятельной разработки и производства как самолетов, так и авиадвигателей. Развитие российского двигателестроения было признано властями одним из ключевых показателей технологического развития и суверенитета.

