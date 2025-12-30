В 2025 году за диверсии на транспорте задержали более 300 человек

 Перейти к основному контенту
МВД: в 2025 году за диверсии на объектах транспорта задержали более 300 человек
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
В России в 2025 году задержали более 300 человек по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта. При этом более 150 из них — несовершеннолетние. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин на совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников, передает ТАСС.

Всего за год зафиксировано более 400 противоправных актов на объектах транспорта, при этом половина из них была раскрыта, отметил Калинкин.

По его словам, вербовка потенциальных диверсантов чаще всего происходит через интернет, МВД запланировало информационную кампанию для борьбы с этим. В новогодние праздники активность мошенников в сети может возрасти, отметил начальник управления.

Отдельно Калинкин подчеркнул, что МВД готово обеспечить безопасность перевозки детей на праздничные мероприятия и призвал чиновников на местах своевременно информировать о планируемых поездках.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
МВД диверсия задержания
