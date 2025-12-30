 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме уточнили крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь

Депутат Кошелев: оплатить услуги ЖКХ за декабрь можно до 12 января
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Оплатить услуги ЖКХ за декабрь россияне смогут до 12 января 2026 года, при этом штрафы за просрочку в новогодние праздники начисляться не будут. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.

По закону платежи за коммунальные услуги вносятся до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в 2026 году 10 января выпадает на субботу, поэтому крайний срок оплаты переносится на 12 января. Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, то есть не раньше февраля, отметил депутат.

Он также заявил, что в период новогодних праздников пожилые граждане смогут оплатить квитанции через банкоматы в зонах самообслуживания, которые работают круглосуточно. Кроме того, платеж можно совершить в дежурных отделениях банков, часть офисов будет открыта в обычном режиме с 3 по 6 и с 8 по 11 января.

В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Январь и февраль 2026 года станут последними месяцами, когда оплату ЖКХ нужно будет вносить до 10 числа. С марта 2026 года крайний срок оплаты сдвинется на 15 число.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ЖКХ оплата коммунальные услуги банкоматы офисы
Материалы по теме
Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией
Экономика
В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ
Общество
В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Минюст предложил наказывать лишением свободы за майнинг с большим ущербом Крипто, 11:42
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств Общество, 11:41
Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу Общество, 11:37
Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство Политика, 11:36
Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию Спорт, 11:30
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справиться Образование, 11:27
Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России Общество, 11:27
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Депутат заявил о планах сделать вакцину от ВПЧ в России бесплатной Общество, 11:21
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильем Недвижимость, 11:20
Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд Финансы, 11:17
Мосбиржа будет проводить торги в дни некоторых официальных праздников Инвестиции, 11:16
Ускорение роста цен в конце года. Справится ли с ним ставка ЦБПодписка на РБК, 11:15
Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая Политика, 11:13
Этим «европейцам» не страшен утильсбор. Мы нашли шесть классных вариантов Авто, 11:10