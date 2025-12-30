В Госдуме уточнили крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Оплатить услуги ЖКХ за декабрь россияне смогут до 12 января 2026 года, при этом штрафы за просрочку в новогодние праздники начисляться не будут. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.

По закону платежи за коммунальные услуги вносятся до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в 2026 году 10 января выпадает на субботу, поэтому крайний срок оплаты переносится на 12 января. Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, то есть не раньше февраля, отметил депутат.

Он также заявил, что в период новогодних праздников пожилые граждане смогут оплатить квитанции через банкоматы в зонах самообслуживания, которые работают круглосуточно. Кроме того, платеж можно совершить в дежурных отделениях банков, часть офисов будет открыта в обычном режиме с 3 по 6 и с 8 по 11 января.

Январь и февраль 2026 года станут последними месяцами, когда оплату ЖКХ нужно будет вносить до 10 числа. С марта 2026 года крайний срок оплаты сдвинется на 15 число.