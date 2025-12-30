 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Банки начали чаще приостанавливать переводы россиян между своими счетами

«Известия»: банки стали чаще блокировать переводы россиян между своими счетами
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские банки стали чаще приостанавливать переводы клиентов между собственными счетами. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, в отдельных случаях банки замораживают только операцию, однако иногда ограничивают доступ к карте целиком. Даже после подтверждения перевода клиентами восстановление доступа может происходить не сразу.

По словам управляющего партнера юридической компании «Провъ» Александра Киселева, под блокировку периодически попадают в том числе переводы зарплаты между счетами в разных банках. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков заявил, что в условиях роста мошенничества банки все чаще перестраховываются, из-за чего под ограничения попадают добросовестные клиенты.

В Центробанке напомнили, что кредитные организации обязаны проверять операции на признаки мошенничества и вправе приостанавливать переводы, но не блокировать счета. Если клиент подтвердил операцию, банк должен исполнить ее незамедлительно, за исключением случаев, когда получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками
Финансы
Эльвира Набиуллина

С 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций будет расширен с шести до двенадцати. Одним из новых критериев станет перевод средств человеку, с которым у клиента не было операций в течение полугода, если менее чем за сутки до этого был совершен перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 тыс. руб. Также банки будут учитывать смену номера телефона за 48 часов до перевода.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала рост жалоб на необоснованные блокировки, признав, что в ряде случаев участники рынка «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством.

Эксперты советуют клиентам сохранять привычный характер операций, указывать назначение платежей, использовать проверенные устройства и не совершать переводы по указанию незнакомых лиц, чтобы снизить риск блокировки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Банки мошенничество блокировка Банковские карты
