В Южной Корее одобрили ввод в эксплуатацию нового ядерного реактора

Фото: en.yna.co.kr

Регулятор Южной Кореи одобрил начало эксплуатации реактора Saeul № 3, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Nuclear Safety and Security Commission.

Saeul-3 — это реактор типа APR1400, расположенный на АЭС Saeul в городе Ульсан. Его начали строить в 2016 году. Мощности хранилища отработавшего ядерного топлива рассчитаны на 60 лет. Этого достаточно на расчетный срок службы реактора. Saeul-3 стал первым южнокорейским атомным реактором, спроектированным таким образом, что может выдерживать атаки авиации.

Коммерческую эксплуатацию нового реактора намерены начать в 2026 году, после шестимесячной работы в пилотном режиме. Реактор позволит Сеулу сократить зависимость от поставок угля и газа из-за рубежа.

Агентство Bloomberg отметило, что Saeul № 3 ввели в эксплуатацию при новом президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мёне, который делает ставку на возобновляемые энергоресурсы. В сентябре политик заявлял, что стройка новых АЭС в стране нереалистична, поскольку занимает более 15 лет.

В 2024-м Южная Корея начала дезактивацию первого в стране коммерческого ядерного реактора Kori-1. Он работал с 1978 по 2017 год. Причиной остановки были планы правительства по переходу на природный газ и возобновляемые источники энергии. Летом 2025-го его эксплуатация была прекращена.