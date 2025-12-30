 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Южной Корее одобрили ввод в эксплуатацию нового ядерного реактора

Фото: en.yna.co.kr
Фото: en.yna.co.kr

Регулятор Южной Кореи одобрил начало эксплуатации реактора Saeul № 3, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Nuclear Safety and Security Commission.

Saeul-3 — это реактор типа APR1400, расположенный на АЭС Saeul в городе Ульсан. Его начали строить в 2016 году. Мощности хранилища отработавшего ядерного топлива рассчитаны на 60 лет. Этого достаточно на расчетный срок службы реактора. Saeul-3 стал первым южнокорейским атомным реактором, спроектированным таким образом, что может выдерживать атаки авиации.

Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Коммерческую эксплуатацию нового реактора намерены начать в 2026 году, после шестимесячной работы в пилотном режиме. Реактор позволит Сеулу сократить зависимость от поставок угля и газа из-за рубежа.

Агентство Bloomberg отметило, что Saeul № 3 ввели в эксплуатацию при новом президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мёне, который делает ставку на возобновляемые энергоресурсы. В сентябре политик заявлял, что стройка новых АЭС в стране нереалистична, поскольку занимает более 15 лет.

В 2024-м Южная Корея начала дезактивацию первого в стране коммерческого ядерного реактора Kori-1. Он работал с 1978 по 2017 год. Причиной остановки были планы правительства по переходу на природный газ и возобновляемые источники энергии. Летом 2025-го его эксплуатация была прекращена.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Романов Илья
Южная Корея АЭС
Материалы по теме
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1
Технологии и медиа
МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» в районе ЗАЭС
Политика
В МАГАТЭ предупредили о последствиях повреждения саркофага ЧАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств Общество, 11:41
Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу Общество, 11:37
Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство Политика, 11:36
Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию Спорт, 11:30
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справиться Образование, 11:27
Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России Общество, 11:27
Депутат заявил о планах сделать вакцину от ВПЧ в России бесплатной Общество, 11:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильем Недвижимость, 11:20
Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд Финансы, 11:17
Мосбиржа будет проводить торги в дни некоторых официальных праздников Инвестиции, 11:16
Ускорение роста цен в конце года. Справится ли с ним ставка ЦБПодписка на РБК, 11:15
Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая Политика, 11:13
Этим «европейцам» не страшен утильсбор. Мы нашли шесть классных вариантов Авто, 11:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05